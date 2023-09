Système de géolocalisation dans les autobus scolaires de Boucherville,de Varennes et de Ste-Julie

La sécurité dans les autobus scolaires du centre de services scolaire des Patriotes sera relevée car pour la rentrée, tous les véhicules de transport scolaire seront munis d’un système de géolocalisation et d’un lecteur permettant de prendre les présences. Tout en étant un pas de plus en matière de sécurité des élèves, cet outil permettra à l’équipe du transport de suivre en temps réel le positionnement des véhicules et d’obtenir des renseignements utiles sur l’utilisation du transport par les élèves. Il sera notamment possible de valider les heures de passage aux arrêts et d’informer les parents en cas de retard.

Chaque élève transporté recevra lors de la rentrée une carte de transport personnalisée et programmée en fonction de son parcours scolaire. Il devra la présenter à chaque montée et descente de l’autobus afin de confirmer son entrée ou sa sortie. Cette carte est réutilisable chaque année; il devra la conserver pendant toute la durée de son parcours scolaire. Pour les élèves du primaire, un cordon a été ajouté afin que celui-ci puisse être fixé sur le sac d’école de l’enfant.

L’élève transporté par berline ne recevra cependant pas de carte puisque c’est le conducteur qui confirme la présence de l’élève.

Le Centre de service sollicite la collaboration des parents aussi afin que l’enfant porte et utilise sa carte lors de tous ses déplacements en autobus. Advenant l’oubli de la carte, aucun élève ne sera tout de même pas refusé dans le transport scolaire.

Les parents recevront prochainement des informations concernant l’application mobile qui permettra entre autres de visualiser les heures d’entrée et de sortie de l’autobus des enfants.

Pas de pénurie de chauffeurs

Par ailleurs, en ce début d’année, le président des Autobus Boucherville et des Autobus Varennes, Jean-Guy Provost s’attend à une rentrée normale car tous les chauffeurs requis pour assurer le service ont été embauchés, notamment grâce à une campagne de recrutement dans le journal La Relève. « Nous avons tout le personnel requis pour assurer les 29 routes de Boucherville et les 12 routes de Varennes. Ça va beaucoup mieux que l’an dernier alors que nous avions craint un bris de service, ce qui n’est vraiment pas le cas cette année »