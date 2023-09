Santé : près de 250 étudiants à la rescousse cet été et de futures infirmières de l’international arrivent en renfort

C’est avec un grand pincement au cœur que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a vu arriver le retour en classe puisqu’environ 250 étudiants sont venus prêter main-forte aux équipes durant la période estivale. Heureusement, il y aura bientôt du renfort de l’international, mais les futurs infirmiers et infirmières ont besoin… de votre aide!

Ces spécialistes de la santé s’établiront sur la Rive-Sud dans les prochaines semaines afin de parfaire leurs connaissances et apprendre les procédures en vigueur dans le but de travailler à l’Hôpital Pierre-Boucher et dans les CLSC avoisinants. Ils seront rémunérés pour leur travail et ils recevront également une bourse afin de stimuler leur venue dans la région.

Le Carrefour le Moutier, en partenariat avec le CISSME, cherche activement des logements de 2 ½ à 5 ½; des places en garderie, en CPE ou en milieu familial; des bénévoles pour aider au déménagement ou pour l’intégration pendant les premières semaines; du mobilier (lit, matelas, etc.).

Les besoins sont nombreux sur le territoire, que ce soit en médecine spécialisée ou en médecine familiale. Dans ce dernier domaine, on cherche de l’aide pour la prise en charge en CLSC, en hospitalisation, aux urgences, en soins palliatifs, en longue durée, dans les centres de protection de la jeunesse, en santé mentale, en obstétrique, en groupe de médecine familiale et en dépendance/toxicomanie.

Pour plus d’informations, il suffit d’écrire au recrutement.cisssme16@sss.gouv.qc.ca ou de téléphoner au Carrefour le Moutier au (450) 679-7111.