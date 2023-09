Entre le réel et l’abstrait à la bibliothèque de Sainte-Julie

L’exposition « Entre le réel et l’abstrait » de l’artiste peintre Michèle Doucette est présentée à la bibliothèque de Sainte-Julie du 5 au 29 septembre prochains.

Le public pourra entrer dans son univers coloré empreint de dynamisme et d’émotion en admirant différentes séries de tableaux qui ont pour sujet commun des personnages plus ou moins réels sur fond abstrait. Artiste ayant une formation académique, ainsi que plusieurs expositions de groupe et solo à son actif, Michèle Doucette peint à l’acrylique, à l’huile et utilise les techniques mixtes pour médium.

Visitez le site de la bibliothèque afin de connaître les heures d’ouverture. Bienvenue à tous!