Hausse spectaculaire de 90 % des vols de véhicules en un an: comment se protéger?

Le bilan 2022 de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent fait état d’une hausse spectaculaire des vols de véhicules sur le territoire desservi qui comprend entre autres les villes de Sainte-Julie et Varennes. Face à ce constat, l’organisme a donc rappelé dans un premier temps quelques conseils afin d’éviter d’être victime d’un tel délit.

Selon le document, il y a eu 571 vols de véhicules en 2022, alors qu’il y en avait eu 300 l’année précédente, soit une hausse inquiétante de 90 % en seulement un an… Pour contrer ce phénomène, la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent a donné quelques conseils pour protéger son véhicule contre le vol, car malgré l’installation d’un système de repérage ou d’un système antivol, les risques demeurent bien réels.

La Régie a fait remarquer que les véhicules dont le démarrage fonctionne à l’aide d’un bouton-pressoir et qui se déverrouillent par une clé intelligente sont plus à risque d’être volés. Elle a donné quelques moyens pour éviter le vol, soit d’acquérir un dispositif antivol de volant (bloque-volant); un protecteur OBD pour empêcher la connexion à l’ordinateur de bord du véhicule; un sac Faraday (un étui de clé d’accès à blocage de signal Pilot qui empêche le système de sécurité du véhicule d’être piraté). Il est bon aussi de cacher le numéro de série se situant au niveau du pare-brise, en faisant toutefois attention de s’assurer qu’il est encore possible de le rendre visible au besoin.

Afin d’éviter les vols, on suggère aussi de stationner son véhicule dans un garage; de placer un véhicule qui démarre avec une clé normale devant son véhicule qui fonctionne avec un bouton-pressoir; de sécuriser le fil du klaxon; d’installer un deuxième klaxon; de faire poser un interrupteur d’allumage; ou d’acheter un dispositif de désactivation de la pompe de carburant.

Il est important également de vérifier qu’un système de géolocalisation n’a pas été placé sur son véhicule. Ces dispositifs aimantés sont habituellement posés au niveau de l’attache remorque, du pneu de secours et de tout autre endroit métallisé. Il faut savoir à ce sujet que les voleurs profitent des stationnements des grands centres commerciaux ou incitatifs pour installer leur matériel.