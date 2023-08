Appel de candidatures: deux bourses d’études offertes aux étudiants Varennois

Tout d’abord, la Fondation universitaire Marguerite-d’Youville est un organisme à but non lucratif fondé en 1982, dans le but d’aider financièrement les étudiants et les étudiantes qui poursuivent des études de premier cycle universitaire.



Cette année, la Fondation est à la recherche de candidats et de candidates en vue d’attribuer une bourse d’étude universitaires d’une valeur de 1000 $ chacune.



Les critères d’admissibilité sont les suivants :



Avoir sa résidence permanente à Varennes;

Être inscrit à temps complet à un programme de premier cycle universitaire à l’automne 2023;

Remplir le formulaire de demande de bourse disponible à la réception de l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale ou en ligne;

Fournir un relevé de notes des trois dernières années d’études scolaires.

Bourse d’études Mathieu Émond en sécurité incendie



La Bourse d’études Mathieu Émond de 1000 $ offerte aux étudiants en sécurité incendie a été créée par l’Association des pompiers de Varennes afin d’honorer la mémoire du pompier Mathieu Émond, décédé en service le 4 mars 2008.



Les critères d’admissibilité sont les suivants :



Avoir sa résidence permanente à Varennes;

Être inscrit à temps complet à un programme d’études collégiales ou au DEP en sécurité incendie à l’automne 2023;

Remplir le formulaire de demande de bourse disponible à la réception de l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale ou en ligne;

Fournir un relevé de notes de la dernière année d’études scolaires.

Les candidatures pour ces deux bourses doivent être acheminées au plus tard le 12 octobre 2023 à l’adresse courriel suivante : maire@ville.varennes.qc.ca.