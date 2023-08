Trois podiums pour l’avironneuse de Sainte-Julie Maylie Valiquette

L’avironneuse de Sainte-Julie, Maylie Valiquette, a certes été l’athlète la plus en vue de la régate Henley qui s’est tenue la semaine dernière à St. Cathrines en Ontario. Non seulement a-t-elle disputé la finale dans chacune des disciplines dans lesquelles elle était inscrite, mais elle est montée sur le podium à trois occasions. Il s’agit là d’un exploit des plus remarquables considérant la qualité et le nombre d’avironneurs qui participaient à cette prestigieuse régate qui en était à sa 139e reprise.

Avec sa coéquipière Pepper Howe, elle a remporté le trophée Nancy Storrs remis à l’équipage féminin du double de couple chez les moins de 23 ans. Elle a également remporté l’argent dans la catégorie séniore au sein de l’équipe de quatre. Portant les couleurs du club Aviron Montréal pour cette compétition, elle a terminé au troisième rang de la course en skiff (solo) des M23. Finalement, dans la catégorie séniore cette fois, elle a complété la distance de deux kilomètres en quatrième place en double de couple.

« Ce fut une semaine extraordinaire, bien au-delà de mes espérances. Je suis particulièrement contente de la médaille d’or remportée avec Pepper parce que ça récompense tout le travail que nous avons fait à l’entraînement cet été » a déclaré la triple médaillée.

Ces récents résultats viennent confirmer les talents et les habiletés d’avironneuse de Maylie Valiquette qui lui ont valu d’être recrutée par l’Université du Tennessee. Bénéficiant d’une bourse d’études où elle y entreprendra ses études.

Un autre avironneur de la Rive-Sud a fait bonne figure lors de cette Régate. Victor Lefebvre, un athlète de Longueuil, a remporté l’or et le trophée Rodger Sellars au sein de l’équipage de quatre de l’Université de Victoria où il poursuit ses études en génie mécanique. « Gagner une médaille aux Henley est quelque chose d’assez exceptionnel que peu de personnes réussissent » a-t-il souligné. « Je suis content de mes performances dans mes trois disciplines même si j’ai été un peu malchanceux de me trouver dans la vague la plus rapide de la demi-finale en double de pointe chez les M23 » a conclu le Longueuillois.