Sextorsion et adolescents

La sextorsion consiste à forcer des jeunes à transmettre des images à caractère sexuel ou à se livrer à des actes sexuels à la caméra, pour ensuite les faire chanter en les menaçant de diffuser les images ainsi obtenues s’ils refusent de verser une somme d’argent.



Les ados sont prédisposés à interagir socialement et à créer des liens avec les autres. Leurs décisions sont fortement influencées par leur besoin d’acceptation et d’appartenance. La puberté stimule leur désir d’expérimenter, leur curiosité sexuelle et leur désir sexuel. Ces caractéristiques propres aux ados augmentent leur vulnérabilité à l’exploitation sexuelle.



Il est donc très important de vérifier régulièrement les sites qu’ils fréquentent et de demeurer attentifs aux changements.



Si vous, ou votre jeune, êtes impliqué dans une telle situation, nous vous invitons à communiquer avec nous au 1 888 678-7000 ou à consulter les ressources suivantes :



https://www.sq.gouv.qc.ca/…/mission-parents-informes.pdf



https://www.cyberaide.ca/fr/



Guide pour les familles : https://protectchildren.ca/…/SPEX_FamilyGuide_Web…



Aidezmoisvp : https://needhelpnow.ca/app/fr/



(Source: RIPRSL)