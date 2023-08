Le secteur privé et le secteur à but non lucratif unissent leurs forces pour lutter contre la crise du logement locatif

Afin de rétablir des logements abordables, de construire un système de logement locatif sain et de protéger les résidents les plus vulnérables du Canada susceptibles de se retrouver en situation d’itinérance, un ensemble d’organisations du secteur canadien du logement, incluant des fournisseurs de logements à but lucratif et à but non lucratif, des promoteurs et des investisseurs, s’est réuni lors d’une table ronde pour créer l’Accord national sur le logement : Une approche multisectorielle pour mettre fin à la crise du logement locatif au Canada.

Le plan mis en place par la table ronde, divisé en dix recommandations, présente un schéma directeur visant à rétablir l’accessibilité du système de logement locatif soit en créant au moins deux millions de nouveaux logements locatifs abordables et adaptés au marché au cours des sept prochaines années, en soutenant la croissance des logements à but non lucratif et en offrant une protection immédiate aux personnes les plus vulnérables.

Notre plan prévoit la construction de deux millions de logements locatifs en moins de dix ans, triplant ainsi le taux de construction de logements.

Il s’agit d’un objectif réalisable, nécessitant une intervention fédérale vigoureuse, urgente et immédiate qui pourrait être mise en œuvre par le gouvernement fédéral dès l’Énoncé économique de l’automne prochain.