Jessiane Queenton aux Championnats du monde jeunesse en natation artistique

Une jeune Bouchervilloise représentera le Canada en natation artistique aux Championnats du monde jeunesse qui se tiendront à Athènes, en Grèce, du 30 août au 3 septembre.

Jessiane Queenton a d’abord été choisie au sein de l’équipe du Québec. Cette équipe s’est ensuite qualifiée pour les Championnats du monde jeunesse en raflant la première place au Championnat de natation artistique SYNC. Cette compétition organisée par Ontario Artistic Swimming avait pour but de sélectionner les représentantes du pays à Athènes.

En solo, Jessiane a réussi à terminer en quatrième position, malgré le fait qu’elle avait dû prendre une pause pour des raisons de santé deux semaines avant les sélections.

Il faut noter qu’elle a participé à la sélection de l’équipe canadienne junior alors qu’elle est de catégorie d’âge inférieure, étant âgée de 15 ans. Treize jeunes représenteront le Canada en Grèce.

Dès 5 ans

Jessiane Queenton s’entraîne avec le Club aquatique de l’est de Montréal (CAEM) à raison de 35 heures par semaine. Elle a commencé à pratiquer ce sport à l’âge de 5 ans.

« J’aime beaucoup son côté artistique, c’est un gros défi d’exploiter un thème avec les bras, mais également les jambes, exprime-t-elle. Certains diront mais pourquoi pas la danse? C’est premièrement parce que j’adore l’eau et deuxièmement parce que c’est un sport unique! »

Élève au volet sport-études à l’école secondaire De Mortagne, Jessiane souhaite livrer une bonne performance aux Championnats du monde jeunesse, et à long terme, faire partie de l’équipe nationale senior.