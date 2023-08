Un jardin 100% Calabrais à Boucherville

Il coiffe, il rénove et il chante mais la véritable passion de Bruno Polito c’est l’agriculture.

Italien de la région de Calabre Bruno est à Boucherville depuis deux ans seulement mais il n’a pas mis de temps à louer un petit lopin de terre de 20 pieds par 10 pieds dans les jardins communautaires de Boucherville (coin Fort St-Louis et De Montarville) pour y aménager un véritable jardin à l’italienne caractérisé par la culture en hauteur.

« En Italie on pratique beaucoup l’agriculture de cette façon. Je suis issu d’une famille d’agriculteur et on faisait de tout en Calabre. Des fruits, des légumes, de l’huile d’olive et même l’élevage de porc.

Non seulement le type de culture pratiqué par Bruno est assez unique dans les jardins mais il y cultive des variétés de légumes qui proviennent exclusivement ou presque de Calabre. Il faut en effet voir ses fameux zuchinis appelés «Pene di cavalo » en Italie, pour voir que sa façon de cultiver et de faire pousser ses légumes est fort productive. Idem pour le basilic, les piments et poivrons, les tomates italiennes (évidemment) et les aubergines et gourganes.

Son lopin de terre en culture se démarque dans le paysage des jardins communautaires en raison de la hauteur de ses plants qui suscitent d’ailleurs la curiosité de ses voisins de potagers.

La récolte s’annonce donc excellente mais Bruno Polito se sent déjà un peu à l’étroit et souhaite maintenant acquérir une maison à Boucherville. Pas trop grande mais surtout avec un terrain assez vaste pour y recréer un peu de sa Calabre, en regardant pousser ses zucchinis et ses tomates, tout en chantant O Solemio.