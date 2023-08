Un cri du coeur à l’endroit des papillons monarques

Aujourd’hui est né un beau mâle et je le nommerai Mathieu, en l’honneur du chef de division à l’Environnement et développement durable à la Ville de Varennes, Mathieu Vallée, et pour le remercier de ce qu’il fait pour défendre les monarques et la biodiversité.



L’histoire de Mathieu n’aurait pas pu voir le jour s’il n’avait pas été réchappé d’une zone de coupe en bordure d’autoroute de Varennes. Nous estimons à plusieurs millions d’oeufs/chenilles tués à cause de cette coupe en juin et août à travers le Québec. Il serait vital de couper les bordures de routes seulement en fin octobre/novembre à cause des changements climatiques, il se peut que la ponte d’oeufs sur les asclépiades se fasse plus tard. Il ne reste que 10% de monarques. Lorsqu’on aide le monarque en ne coupant pas sa plante-hôte, nous aidons aussi les abeilles et toutes les espèces d’insectes indigènes de notre pays puisque cette fleur est l’une des plus ultra-nectarifère que l’on retrouve au Canada.



Mathieu partira vers le Mexique aujourd’hui. Il sèche présentement ses ailes. Il parcourra 4500 KM.



Nous espérons que le gouvernement provincial et fédéral mettront cette plante-hôte (asclépiade) sur la liste des plantes indigènes en voie de disparition. Une des causes de la disparition du monarque est dû à la rareté de l’asclépiade (une des causes).



La fondation PlaneteSOS.org, ainsi que quelques autres éleveurs au Québec, tente d’augmenter la population de monarque et tout est fait bénévolement et par amour pour la nature. Nous devons aujourd’hui penser pour les futures générations à venir. Les papillons pollenisent 30% de nos fruits et légumes. Il est aussi important que l’abeille.



Alors, nous lui souhaitons bon vol et que sa progéniture revienne nous revoir l’été prochain!



Chantal Breton

Ambassadrice du monarque

Vice-Présidente bénévole PlaneteSOS.org

Varennes