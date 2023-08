800 nouveaux arbres et arbustes au parc Boisé du-Pays-Brûlé

Une plantation de 654 arbres et 146 arbustes est prévue dans le parc du Boisé-du-Pays-Brûlé entre le début octobre et la mi-novembre 2023. Cette plantation vise à remplacer les 640 arbres abattus en 2021 et 2022 dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un sentier. Elle vise aussi à regarnir les zones d’abattage afin de limiter l’envahissement par le nerprun cathartique déjà bien présent dans le milieu.

Le mandat a été octroyé à Nature-Action Québec pour une somme de 52 000 $. Le parc est situé dans le secteur résidentiel du district Harmonie. Le sentier pédestre qui a été aménagé relie les rues Arthur-Dumouchel et Paul-Doyon.