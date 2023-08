Une trentaine de contraventions remises à des plaisanciers à Boucherville

C’est sous le thème « Cet été sur l’eau, soyez réglo » que le service de police de l’agglomération de Longueuil a intensifié ses interventions sur l’eau du 28 au 30 juillet dernier dans le cadre de la deuxième édition d’une opération nationale concertée (ONC) en sécurité nautique. Une attention spéciale a été portée au secteur de Boucherville ou la présence de très nombreux plaisanciers se traduit parfois par des conflits et même des drames. Dans le cas particulier du secteur Boucherville, le SPAL estime qu’environ 30 constats d’infraction ont été émis jusqu’à présent.

Dans plusieurs cas le manque d’équipements obligatoires, tels que les vestes de sauvetage ou des équipements d’urgence étaient en cause tout comme la vitesse excessive de plusieurs plaisanciers, des conducteurs de motomarine dans plusieurs cas.



En fait, dans le cadre de ce week-end, les policiers du SPAL ont réalisé diverses interventions auprès de la clientèle nautique autant à quai que sur les plans d’eau, ou sur la route à proximité lors du retour à la maison. Entre autres un agent évaluateur du SPAL était présent avec l’équipe nautique sur le fleuve Saint-Laurent qui borde le territoire de l’agglomération de Longueuil, de Boucherville à Brossard afin d’effectuer des vérifications quant au taux d’alcoolémique ou présence de drogues auprès des conducteurs d’embarcations nautiques, tout au long du week-end.

Quelques conseils

Au-delà de cette opération spéciale du week end dernier, le SPAL tient à rappeler les règles de sécurité de base qui devraient guider les plaisanciers.

• Prenez connaissance de la météo pour la journée avant de partir ;

• Faites un survol du secteur et prévoir son itinéraire à l’aide d’une carte ou du web si vous ne connaissez pas l’endroit où vous allez naviguer ;

• Assurez-vous d’avoir l’équipement obligatoire selon la pratique de l’activité nautique s’il y a lieu. Par exemple, chaque occupant est dans l’obligation d’avoir un vêtement de flottaison individuel (VFI) adapté à sa taille, et ce, à l’intérieur de tout type d’embarcation ;

• Regardez si des interdictions de navigation sont en vigueur dans le secteur sélectionné ;

• Informez quelqu’un du plan de route ou de l’activité (itinéraire, détails sur l’embarcation et nombre de personnes à bord, heure de retour prévue, etc.).

Il est recommandé de ne pas consommer de l’alcool à bord d’une embarcation. Les plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques de décès ou de blessures en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le Code criminel.