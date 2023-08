Les Folles Harmonies recrutent de nouvelles choristes!

L’ensemble vocal féminin a cappella les Folles Harmonies invite les femmes souhaitant explorer le chant choral a cappella à se joindre au chœur pour la prochaine session qui se déroulera de septembre à décembre 2023. Le répertoire de l’automne comprend principalement des chansons de Noël en vue du concert des Fêtes prévu à la mi-décembre.

Aucun prérequis n’est exigé, sinon que de chanter juste (i.e. de pouvoir tenir sa note même si notre voisine en chante une autre) et d’avoir envie de participer aux prestations que nous tenons devant public, avec des mises en scène humoristiques. La lecture des partitions n’est pas une condition essentielle puisque des enregistrements et outils sont mis à votre disposition pour faciliter l’apprentissage.

Les pratiques, sous la direction de Gail Smith, auront lieu les mercredis soirs à l’église St-Matthieu située au 1010, rue Richelieu à Beloeil, et ce, à compter du 6 septembre 2023. Les auditions sont prévues le mercredi 30 août 2023 à partir de 19h (sur rendez-vous, à la même adresse).

Vous souhaitez tenter l’aventure des Folles Harmonies? N’hésitez pas à nous contacter!

Pour information et pour réserver votre place à l’audition : 450-464-8858 follesharmonies@gmail.com