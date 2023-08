Embauche d’étudiants au soutien à domicile : une réussite!

Pour un troisième été consécutif, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est embauche des étudiants pour le soutien à domicile. Ces étudiants provenant de différents programmes scolaires ont joint les équipes du Soutien à l’autonomie des personnes âgées et Soutien à domicile et Partenariat sous le titre d’Auxiliaires en Évaluation et Réadaptation. Un total de 43 étudiants ont été accueillis dans les équipes des sept CLSC. De ce nombre, 37 sont des nouveaux et sept de retour des années précédentes. Leur nombre a presque triplé depuis l’édition 2022. Ils sont accompagnés par 41 mentors qui les soutiennent dans leurs tâches. Grâce à l’apport et le soutien de ces mentors, l’accueil des étudiants s’avère beaucoup plus enrichissant, stimulant et personnalisé. Les étudiants collaborent à la complétion des outils d’évaluation de la clientèle en travaillant directement auprès de celle-ci et de leur famille. Cet emploi leur permet de développer leurs connaissances de la clientèle et des services offerts au soutien à domicile. L’aide apportée par les étudiants est très appréciée des équipes et permet d’offrir un suivi rapide à plusieurs usagers. Dans les années antérieures, plusieurs étudiants ont été embauchés par le CISSS de la Montérégie-Est à la fin de leur parcours scolaire. L’accueil d’étudiants au Soutien à l’autonomie des personnes âgées et Soutien à domicile et Partenariat a des répercussions très favorables sur l’attraction et la rétention de personnel.