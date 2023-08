Le Réseau de transport de Longueuil a dû venir à la rescousse du REM

Le moins que l’on puisse dire c’est que le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est mis à contribution en venant en aide, depuis une semaine, au fameux nouveau réseau express métropolitain (REM).

Officiellement mis en service lundi le 31 juillet, le nouveau mode de transport, en principe un réseau express, a subi pas moins de trois pannes en trois jours ce qui a forcé le RTL à voler à la rescousse des passagers alors que l’on pensait bien ne plus jamais revoir un autobus du réseau de transport de Longueuil sur le pont Champlain!

«Ça fait des semaines qu’on travaille afin d’être prêt pour toute situation a précisé le porte-parole du Réseau de transport de Longueuil, Maxime Laliberté. En périodes de pointe, le RTL est prêt à déployer son plan de relève lorsqu’une panne dépasse 20 minutes.

Le lundi 31 juillet, moins de trois heures après la mise en service officielle du REM, vers 8h20, le RTL a reçu l’appel à l’aide des gens du REM et a immédiatement envoyé 22 autobus pour déplacer environ1600 usagers vers Montréal et la Rive-Sud.

Puis, le RTL a de nouveau été appelé à déployer le plan de relève en soirée alors qu’une seconde panne a paralysé le réseau express vers 23 heures.

Et comme si les pannes de la première journée de mise en service n’avaient pas été suffisantes, mercredi matin, 2 aout, le REM n’a pas démarré à 5h30 du matin tel qu’il devait le faire. Une panne informatique cette fois-ci selon Jean-Vincent Lacroix, porte-parole du REM. Encore une fois le RTL a été appelé à la rescousse pour amener les passagers vers le centre-ville de Montréal sauf (selon TVA) un couple qui était déjà monté dans un wagon à Brossard et qui a été ramené dans le garage du REM!

Ce semble aller mieux depuis !