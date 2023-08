Deux fois plus d’élèves rencontrés par les escouades d’Alloprof cet été

Juillet rime avec vacances pour la majorité des élèves du Québec, mais pour près de 20 000 jeunes, c’est plutôt les cours d’été et la préparation aux examens de reprise qui les attendent. Cette année, Alloprof a rencontré 7000 jeunes, soit le double de l’an dernier, afin de leur faire découvrir les meilleures ressources selon leurs besoins. Jusqu’au 31 juillet 2023, Alloprof sera ouvert pour offrir du soutien scolaire aux élèves en échec.



Des outils éprouvés pour surmonter les difficultés



Quelle que soit la matière, l’équipe de profs d’Alloprof est en mesure de répondre aux questions des élèves par clavardage, texto ou téléphone du lundi au jeudi de 17 h à 20 h et le dimanche de 14 h à 17 h. Le site web propose aussi une foule d’exercices pour consolider la matière et s’assurer d’avoir bien compris, ainsi que des simulations d’examen en mathématiques et en sciences de secondaire 4.

« L’outil de prédilection pour surmonter les difficultés scolaires, ce sont nos récupérations interactives en ligne, appelées MiniRécups. Depuis leur création, le nombre de notions couvertes ne cesse d’augmenter, car on sait que c’est un outil efficace pour réviser et pratiquer les notions problématiques », explique la porte-parole.



Une deuxième chance pour de nombreux élèves



L’été dernier, c’est plus de 18 500 jeunes du secondaire qui ont passé des examens de reprise au Québec. L’épreuve unique de français, langue d’enseignement de 5e secondaire a été de loin la plus fréquentée, suivie par l’épreuve de science et technologie, et de mathématiques Culture, société et technique (CST).



« Pour les élèves, apprendre qu’on devra suivre des cours d’été ou faire des examens de reprise, cela signifie annuler des vacances, devoir rester à l’intérieur, rater de précieuses premières expériences de travail… ce n’est pas la perspective d’un bel été. Par contre, Alloprof croit que pour plusieurs d’entre eux, les cours d’été et les examens de reprise représentent une occasion en or de renforcer leurs connaissances, de consolider leurs acquis et d’avoir une chance supplémentaire de poursuivre la prochaine étape de leur parcours scolaire », mentionne la porte-parole.



Un appel à contribuer à la réussite des jeunes



Alloprof sollicite l’aide de toute la communauté québécoise, afin de l’aider à soutenir les efforts de ces jeunes vulnérables et à les accompagner vers la réussite. Un don en ligne de 50 $ permet à l’organisme de réaliser plus de 300 accompagnements scolaires. « Il est important pour Alloprof que ses services demeurent gratuits puisque la défavorisation est, malheureusement, un facteur de difficulté et d’échec scolaires. Les dons nous permettent de visiter encore plus de jeunes dans les classes et de fournir un soutien supplémentaire à ces élèves qui en ont le plus besoin », ajoute Eveline Trudel-Fugère.



Des moyens d’éviter la glissade des apprentissages



Il est important pour les jeunes de bien se reposer pendant l’été et de faire le plein d’énergie. Mais dix semaines de congé d’école causent, pour nombre d’entre eux, un recul dans les apprentissages scolaires – la fameuse glissade de l’été. Les parents qui souhaitent en profiter pour consolider certains apprentissages peuvent découvrir les activités d’Alloprof pour prévenir la glissade de l’été, pour un retour à l’école en pleine confiance en septembre prochain. Les grands-parents peuvent aussi s’inspirer de ses suggestions pour apprendre en s’amusant avec leurs petits-enfants.