Bilan 2022 de la Régie de police: hausse significative des crimes contre la personne et des vols de véhicules

07La Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent a déposé récemment son bilan 2022 qui fait état d’une hausse significative des crimes contre la personne (menaces, voies de fait, meurtres, etc.), de vols de véhicules et d’appels relatifs à la santé mentale. En ce qui concerne les infractions au Code de la sécurité routière, les forces policières ont constaté une augmentation de 20 % des collisions avec blessés graves ou légers, ou impliquant des dommages matériels.

La Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent est le plus grand service de niveau 2 au Québec (population de 100 000 à 249 999 habitants) et elle dessert notamment les villes de Sainte-Julie et de Varennes. Au 31 décembre 2022, l’organisation était constituée de 330 employés (ce qui comprend le personnel civil), dont 245 policiers permanents, y compris 11 cadres-policiers et 23 policiers temporaires.

« Au chapitre des infractions relatives au Code de la sécurité routière, nous avons constaté une augmentation de 20 % des collisions avec blessés graves ou légers, ou impliquant des dommages matériels en 2022 », a noté le directeur, Marco Carrier. « Comme la sécurité routière demeure une priorité, beaucoup d’efforts seront investis dans la prochaine année pour consolider nos activités de répression et multiplier le nombre d’interventions policières sur le terrain. »

« Le taux de criminalité sur le territoire de la Régie est, quant à lui, demeuré assez stable en 2022, mais nous notons une hausse significative des crimes contre la personne (menaces, voies de fait, meurtres, etc.), de vols de véhicules et d’appels relatifs à la santé mentale. Nous apporterons une attention toute particulière à ces situations dans la prochaine année en renforçant notre vigie, en informant la population des services qui leur sont offerts et en effectuant des campagnes de sensibilisation ciblées. »

Le directeur a rappelé que la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent est entrée dans une ère de changements en 2022. « Elle a dénoué la convention collective avec ses employés civils et policiers; elle a revu ses processus; ajusté ses effectifs; bonifié son offre aux policiers temporaires et elle débute actuellement une réflexion sur son identité corporative afin d’assurer un plus grand rayonnement sur le territoire et dans la province. »

Notons, en terminant, que la Régie accusait un déficit de plus de 3,5 millions de dollars en date du 31 décembre 2022.