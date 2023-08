Les questions à se poser avant d’adopter un chien

Adopter un chien rime avec responsabilité. Avant de franchir le cap, il est essentiel de bien réfléchir à votre mode de vie, à vos préférences et aux besoins du chien. Posez-vous les bonnes questions.



Pourquoi je veux un chien ?



C’est LA question la plus importante à se poser.

Si vous pensez à un chien parce que vous avez besoin d’affection, sachez que certaines races peuvent s’avérer plus indépendantes que d’autres. Par exemple, le Husky ou les chiens du Nord (dits primitifs) ont tendance à apprécier la compagnie humaine mais ne cherchent pas forcément son attention en permanence.



Si vous êtes du genre sportif, plusieurs races peuvent être un bon choix, telles que les chiens de type berger, le Husky, le Labrador, le Braque de Weimar ou le Jack Russel mais cela peut venir avec son lot de surprise! Prenez donc soin de choisir l’activité que vous souhaitez faire avec votre chien et de choisir sa race en fonction.



Quel est mon style de vie ?



Prenez le soin d’évaluer votre mode de vie, votre routine quotidienne et surtout vos limites! Il n’y a pas de honte à aimer regarder des séries Netflix le soir et de ne pas être un mordu de sport, mais assumez vos choix et ne vous fixez pas sur une race active, même si vous la trouvez magnifique.

Les chiens ont des besoins variés en matière d’exercice et de socialisation, il est donc important de les adapter à votre style de vie et au temps que vous pouvez donner chaque jour à votre compagnon. Si vous êtes du genre calme, une race plus petite ou à faible énergie comme un bouledogue, un bichon ou un carlin peut être mieux adaptée.



Race ou personnalité ?



Faites des recherches sur les différentes races pour comprendre leurs tempéraments typiques, leurs exigences en matière d’exercice, leurs besoins en matière de toilettage et leurs problèmes de santé potentiels. Posez des questions autour de vous.

Mais sachez que malgré le patrimoine génétique hérité sur plusieurs générations, et les instincts forts qui peuvent en ressortir, la race ne définit pas à coup sûr le tempérament d’un chien. Chaque chien a une personnalité unique qui peut varier selon son histoire, sa génétique et sa socialisation.



Chiot ou chien adulte ?



Les chiots sont adorables, mais ils nécessitent beaucoup de temps et d’efforts pour être entraînés et bien socialisés. Si vous avez le temps et la patience de vous engager envers un chiot, cela peut être une expérience très enrichissante. Cependant, les chiens adultes et seniors peuvent également faire de fantastiques compagnons, et ils sont souvent déjà éduqués. De plus, leurs personnalités sont plus prévisibles, ce qui facilite la recherche d’un match parfait pour votre style de vie.



Est-ce que je suis prêt à investir pour sa santé et son éducation ?



Certains chiens peuvent avoir des problèmes de santé chroniques qui nécessitent des médicaments réguliers. Et certaines races viennent souvent avec leur lot de surprise : les grands chiens de type Bouvier Bernois sont connus pour avoir des problèmes aux hanches en vieillissant (dysplasie, ortolani, etc.). Les chiens à longues oreilles ont tendance à développer des otites. Les petits chiens quant à eux ont souvent des problèmes orthopédiques et bucco-dentaires.



Pareil pour l’éducation : il faut être prêt à faire appel à un éducateur canin dans le cas où certaines choses au niveau comportemental seraient à régler.



Est-ce qu’il s’entendra avec mes enfants et mes animaux ?



Certaines races sont plus patientes et douces avec les enfants, tandis que d’autres peuvent être plus réservées ou brusques. Mais cela dépend surtout de l’historique du chien et de la façon dont il a été socialisé. Il est préférable dans ce cas d’avoir un maximum d’informations et si possible, un historique de cohabitation.





N’oubliez pas qu’adopter un chien est un engagement à long terme, alors prenez votre temps pour trouver le compagnon canin qui sera votre fidèle ami pour de nombreuses années à venir.