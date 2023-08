Le service de police de l’agglomération perd un membre qui a contribué à 300 arrestations

Triste nouvelle pour le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) car le fidèle compagnon canin du maître-chien Steeve Tremblay, Ghost est mort il y a quelques jours. Ce berger allemand noir à poil mi- long, né le 23 octobre 2017 en République tchèque, a marqué de son empreinte le cœur de ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Ghost avait été acquis dans un élevage de L’Isle-aux-Allumettes, avant de commencer sa formation au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 2019. Durant six mois, il avait été préparé pour assumer son rôle de chien généraliste tel que l’obéissance, l’agilité, la protection, la socialisation, le dépistage, les recherches extérieures et en bâtiment.

Ses compétences ne s’arrêtaient pas là, car il avait également développé une spécialisation en détection de stupéfiants, d’argent et d’armes à feu. Avec son maître, l’agent Tremblay, qui a près de 21 ans d’expérience au SPAL, ils formaient une équipe inséparable depuis près de 3 ans et 6 mois.

Tout au long de son parcours, il a prouvé son inestimable utilité. Impliqué dans plus de 800 sorties depuis le début de sa carrière, il a contribué à la résolution d’environ 100 affaires criminelles en retrouvant des indices cruciaux et des articles liés à ces évènements. Nombre d’entre eux ont été déterminants pour la résolution de crimes ou comme complément essentiel aux enquêtes en cours, incluant la découverte d’armes à feu.

Ghost et son maître ont également réalisé près de 300 arrestations depuis janvier 2020, démontrant leur efficacité en tant qu’équipe policière.

Ils ont également sauvé des vies. Voici un évènement qui en témoigne : en août 2022, ils ont reçu un appel urgent concernant la disparition inquiétante d’une jeune femme âgée de 19 ans. Après avoir localisé le véhicule de la jeune femme dans un parc à Longueuil. Ils se sont dirigés vers la zone boisée du parc. Pendant plus d’une heure, le chien a fouillé méticuleusement les environs. Finalement, il a repéré la jeune victime sous un arbre, alors qu’elle était en début d’hypothermie en raison de la pluie qui tombait.

Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de visionner l’émission À VOS AFFAIRES du 17 juin 2022 sur les ondes de LCN qui avait rendu hommage à notre collègue Steeve Tremblay (et son fidèle compagnon Ghost) alors que l’animateur Pierre-Olivier Zappa l’avait désigné EMPLOYÉ DE LA SEMAINE (www tvanouvelles.ca/…/un-policier-et-son-chien)