Zones de rencontre neutres pour des échanges en toute sécurité

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, en collaboration avec la Ville de Sainte-Julie, rappelle la présence d’une zone d’échanges neutre dans le stationnement du poste de police situé au 1578, chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie.



Disponible en tout temps, l’endroit est idéal pour les utilisateurs de plateformes de revente de biens en ligne, tels que Kijiji et Marketplace, qui souhaitent profiter d’un lieu de rencontre neutre pour procéder à l’échange et éviter de donner leur adresse personnelle.



Cet espace, identifié par un marquage au sol distinctif, vise à offrir un lieu sûr pour prévenir les vols et les agressions. L’utilisation de ce type de lieu diminue les transactions frauduleuses et les risques de vols qualifiés. L’endroit peut aussi représenter un terrain neutre pour procéder au transfert des enfants dans le cadre d’une garde partagée.



Comme les vols et les fraudes sont malheureusement fort nombreux lors de rencontres en personne, voici quelques conseils de sécurité à observer :



Ne jamais transmettre de renseignements personnels;

Prendre des captures d’écran de la publicité, des informations du vendeur et de toutes les communications entre les parties;

Vérifier le nom du vendeur/acheteur sur un moteur de recherche en ligne;

Se rendre sur les lieux de l’échange accompagné d’une autre personne;

Prioriser les modes de paiement par virement Interac;

Et surtout, si vous avez un doute ou que vous n’êtes pas à l’aise lors de la transaction, faites confiance à votre instinct!