Sollicitation à domicile interdite à Sainte-Julie

Un colporteur se présente à votre porte ? Sachez que la Ville de Sainte-Julie interdit la sollicitation commerciale à domicile. Les entrepreneurs ne peuvent pas effectuer de porte-à-porte afin de vendre une marchandise ou d’offrir un service.

Les organismes à but non lucratif ainsi que les organismes ou clubs sociaux locaux poursuivant des buts charitables, religieux, culturels ou sportifs peuvent effectuer de la sollicitation sur le territoire de la Ville à condition d’avoir obtenu un permis à cet effet.

Donc, si un colporteur se présente chez vous et qu’il ne possède pas de permis de la Ville, n’hésitez pas à téléphoner à la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent au 450 536-3333.