766 jeunes de la Montérégie débuteront l’année 2023 avec confiance!

C’est devant plusieurs personnalités politiques, dignitaires du CISSS de la Montérégie-Est, du partenaire officiel de l’activité et le président du conseil d’administration de la Fondation, Stephan Julien, que l’équipe était fière d’annoncer que ce sont 766 jeunes qui feront une rentrée en beauté grâce à la générosité de nombreux donateurs.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, plusieurs maires et mairesses provenant de différentes villes de la Montérégie, Annie Labonté, directrice générale adjointe par intérim de la direction générale adjointe des services aux familles, à l’enfance et à la jeunesse, le président-directeur général Bruno Petrucci et la présidente-directrice adjointe Maryse Hébert du CISSS de la Montérégie-Est se sont joint à la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie les 26 et 27 juillet dernier afin de souligner cette nouvelle édition de l’activité. Ces derniers ont d’ailleurs mis la main à la pâte et ont assemblé des sacs à dos qui seront remis aux intervenants dans les prochains jours.

« Pour ces petits et grands, de faire leur rentrée scolaire avec un sac neuf et tout le matériel scolaire requis fait toute la différence. Ils débutent les classes avec fébrilité et confiance. Ils sont comme leurs amis! Cela peut changer une trajectoire scolaire! Toute l’équipe de la Fondation est heureuse de constater, année après année, la générosité de nos donateurs, dont Pierre-Charles Tardif de l’Équipe PCJ Inc, partenaire officiel de la Rentrée en Beauté, Librairie Larico et WKND 99.5 FM. » Suzie Roy, directrice générale de la Fondation.