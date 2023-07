Sainte-Julie met à jour sa politique Municipalité amie des aînés pour favoriser le vieillissement actif et inclusif

Dans le cadre de sa démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA), la Ville de Sainte-Julie annonce la mise à jour de sa politique visant à améliorer la qualité de vie des citoyens de 65 ans et plus. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville de permettre aux citoyens de tous les âges de participer pleinement à toutes les

sphères de la vie en société.

Afin d’élaborer cette nouvelle politique, la Ville de Sainte-Julie a lancé à l’automne 2022 une consultation auprès de ses citoyens âgés de 55 ans et plus. La population a eu l’occasion de s’exprimer en remplissant un formulaire en ligne ou en papier. Cette consultation a permis d’identifier les besoins spécifiques de cette partie de la communauté

et de recueillir leurs suggestions pour améliorer les politiques, les services et les infrastructures municipales.

Les résultats ont été analysés pour permettre la mise en place d’un plan d’action. Ce plan permettra à la Ville de Sainte-Julie de mettre en œuvre des actions ciblées, adaptées aux besoins des aînés, favorisant ainsi leur vieillissement actif et inclusif.

« La Ville de Sainte-Julie tient à placer les besoins des citoyens de 65 ans et plus au cœur de ses préoccupations. Nous sommes conscients que la population vieillit et que le profil de cette population a énormément changé dans les dernières années. Il est primordial d’adapter nos services à cette tranche de la population », a mentionné M. Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.

La politique et le plan d’action sont disponibles sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie dans

la section Politiques, plans d’action et guides