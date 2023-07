Les Marquises blanches championnes !

La 3e édition du tournoi provincial des Marquise de Boucherville 13U BF (pee-wee) se tenait la fin de semaine des 15 et 16 juillet derniers. Les deux équipes des Marquises, les Blanches et les Bleus, ont très bien figuré.

Les Bleues se sont inclinées en demi-finale tandis que les Blanches ont remporté la finale. Sous une chaleur intense, les joueuses ont offert une solide performance autant en défense qu’au bâton. Bravo aux participantes et entraineurs(es).