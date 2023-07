Une marmotte dans la cour ! Comment l’éloigner

La marmotte est un animal peureux qui a tendance à fuir les humains mais qui trouve souvent, autour de nos maisons, les deux choses qu’elle recherche et qu’elle a perdues à cause de l’urbanisation :

• Un endroit sombre, sec et sécuritaire où creuser son terrier

• De la verdure pour se nourrir



Tant que ces deux choses seront présentes dans votre cour, vous aurez des marmottes! Il est faux de croire que de relocaliser une marmotte règlera le problème si la source d’intérêts (abris et nourriture) est encore présente. Une autre marmotte prendra simplement sa place.



Comment faire pour éviter qu’une marmotte s’installe dans ma cour ?

Bien qu’elle soit inoffensive, certaines personnes n’apprécient pas la présence de la marmotte chez eux à cause des trous qu’elle creuse et des potagers qu’elle dévaste. Voici quelques conseils afin de vous assurer que votre cour ne devienne pas un paradis pour ce petit animal.



Balcon, cabanon et autres structures :

Vous devez vous assurer que tous les dessous de vos structures soient :

1) Totalement hermétiques, inaccessibles et qu’il est impossible de creuser pour y accéder. Vous devrez donc peut-être avoir à y placer des pierres lourdes ou du grillage.

2) Ouverts, éclairés et/ou bruyants : durant la nuit, installez une lampe de poche allumée ou des guirlandes et idéalement une radio afin de rendre l’endroit bruyant et clair. Ne pouvant y dormir, la marmotte cherchera une autre cachette.



Nourriture :

La marmotte commune aime la végétation fraîche et consomme une grande variété de plantes sauvages, du trèfle et de la luzerne ainsi que des légumes, quand elle en trouve. À de rares occasions, elle mange des escargots, des insectes ou des oisillons qu’elle trouve par hasard. Au début du printemps, elle se nourrit d’écorce et de petites branches d’arbustes.

Afin d’éviter que la marmotte ne s’intéresse à votre cour :

• Ne leur laissez pas l’accès à du compost.

• Protégez votre potager à l’aide d’un grillage ou bien surélevez vos plantations dans des bacs.



Répulsifs :

• Retirez tous les jours la terre qu’elle place autour de son terrier. Ceci pourrait lui donner l’impression qu’un prédateur rôde autour de cette entrée, l’encourageant à abandonner celle-ci.

• La marmotte n’aime pas les plantes suivantes : les narcisses, les jacinthes, le thym, la lavande, la ciboulette et toutes les herbes aromatiques. N’hésitez donc pas à en planter pour les éloigner!

• Les épices comme le poivre noir, le piment de Cayenne et le tabasco peuvent éloigner les marmottes naturellement et de manière durable. Pour plus d’efficacité, vous pouvez mélanger toutes ces épices afin de créer un répulsif naturel et très odorant.

• Installez des objets de couleurs vives tout autour de votre terrain, jardin et potager. Vous pouvez disposer certains jouets de vos enfants (de préférence dont ils ne se servent plus) aux quatre coins de votre jardin. Profitez-en pour y suspendre des assiettes en aluminium. Le ballon de plage est une solution également très intéressante pour faire fuir les marmottes. Attachez le ballon à une corde et placez celui-ci au centre de votre jardin. Au moindre coup de vent, le ballon de couleur s’envolera et jouera le rôle d’épouvantail.

• Installez des détecteurs de mouvement avec jet d’eau.





À savoir : il est important de ne jamais boucher l’entrée d’un terrier, afin qu’aucun animal ne soit pris au piège sous le sol.



Rappels importants :

• On ne devrait pas nourrir un animal de la faune puisqu’il peut devenir dépendant des humains et n’en aura plus peur.

• Il est interdit par la loi provinciale C61.1 de relocaliser soi-même un animal de la faune.

• Il est interdit par la loi provinciale C61.1 de piéger et/ou tuer un animal de la faune.



Si vous avez besoin d’aide avec un animal de la faune, contactez Proanima ou le service animalier de votre région.