Journée adoption chez Proanima en réponse à la surcharge d’animaux

Proanima organise une promotion adoption ce samedi 22 juillet.



Chaque été, c’est un fait, les abandons d’animaux sont en hausse par rapport au reste de l’année. Mais l’été 2023 se montre plus difficile que jamais. Les départs en vacances, les déménagements et les portées de chatons non désirées font que le taux d’hébergement de l’OBNL est au-dessus de la normale. L’équipe de Proanima est simplement à bout de souffle.



Afin d’améliorer la situation actuelle, l’organisme prévoit ce samedi 22 juillet une journée d’adoption à don volontaire (minimum de 25$) pour tous les chats d’un an et plus.

Voici les détails :

• Aucun besoin de prendre rendez-vous

• De 10h à 16h

• L’événement aura lieu dans les deux refuges situés à Boucherville et Saint-Jean-sur-Richelieu

• Tous les chats sont stérilisés, vaccinés, vermifugés et micropucés.

• Les profils des animaux sont accessibles sur le site web proanima.com



À noter : les frais réguliers pour une adoption sont de 140$+tx. Proanima en appelle donc à la générosité des adoptants pour l’aider à subvenir aux nombreux besoins des animaux.



L’OBNL espère également que le public saura partager cet événement autour de lui. Le but est de placer le plus de chats possible afin de pouvoir accueillir les prochains qui ne cessent d’arriver en cette période estivale exigeante.