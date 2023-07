Des dinosaures en cavale dans la région

L’expérience des dinosaures en plein air du Royaume-Uni (R.-U.) poursuit sa tournée nord-américaine dans la région de Montréal.

Après une tournée couronnée de succès au Royaume-Uni, Les royaumes perdus (The Lost Kingdoms) – un voyage de l’âge jurassique à l’époque glaciaire s’arrêtera dans le Grand Montréal dans le cadre de son parcours nord-américain.

Un événement éducatif et divertissant pour toute la famille, Les royaumes perdus combine des expositions éducatives et exaltantes des périodes jurassiques et glaciaires. Du 20 juillet 6 août, cinquante dinosaures et bêtes de l’époque glaciaire animatroniques de grandeur nature seront en plein air au RécréoParc de Sainte-Catherine.

L’expérience Les royaumes perdus a été conçue pour permettre aux visiteurs d’imaginer qu’ils remontent des millions d’années dans le passé au fur et à mesure qu’ils marchent parmi les dinosaures et qu’ils s’approchent de ces bêtes énormes. Les parties du corps mobiles robotisées, y compris des mâchoires qui s’ouvrent et des yeux qui clignent, ainsi que les bruits de rugissement, de sifflement et de grognement provenant des buissons, en font une expérience passionnante et réaliste. Des panneaux d’information fournissent des renseignements pédagogiques sur chaque créature, du protoceratops aux populaire tyrannosaure rex, en passant par le mammouth laineux.

Naz Kabir, directeur de la commercialisation et des événements de l’exposition a déclaré : « Nous sommes très heureux de continuer notre tournée nord-américaine dans la région montréalaise. La tournée de deux ans dans 10 grandes villes du Royaume-Uni et à Ottawa s’est avérée un succès phénoménal avec plus de 50 000 familles qui y ont assisté dans chaque ville. Les visiteurs ont apprécié l’environnement semblable à l’habitat naturel des dinosaures. Les clients sont invités à apporter un pique-nique et à passer du temps en plein air au RécréoParc avec leurs bêtes préférées des périodes jurassique et glaciaire. » L’exposition Les royaumes perdus ouvrira ses portes à Sainte-Catherine le 20 juillet et se déroulera tous les jours de 10 h 00 à 18 h 00 jusqu’au 6 août.

Quoi?

Les royaumes perdus (The Lost Kingdoms) – un voyage de l’âge jurassique à l’époque glaciaire

Où :

RécréoParc, 5340 boul. Marie-Victorin, à Sainte-Catherine

Quand :

Du 20 juillet au 6 août 2023

Billets :

Les visiteurs intéressés peuvent se procurer leurs billets dès maintenant. The Lost Kingdoms – Montréal – Billets | Fever (feverup.com)