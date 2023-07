La Ville de Sainte-Julie inaugure le parc Joseph-Véronneau, après d’importants travaux d’amélioration

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer l’achèvement des travaux d’amélioration du parc Joseph-Véronneau. Les travaux, qui ont débuté en septembre 2022, ont permis de nombreuses améliorations afin de rendre ce parc plus attractif et accessible pour tous les citoyens.

Parmi les principales améliorations apportées, il y a des modules de jeux à accessibilité universelle, offrant aux enfants de tous âges et de toutes capacités la possibilité de s’amuser ensemble. De plus, une surface en caoutchouc a été coulée sous les jeux, assurant ainsi une sécurité optimale pour les jeunes et favorisant l’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant.

De plus, un abri extérieur a été aménagé, offrant aux visiteurs un espace couvert où se reposer et se protéger des intempéries. L’éclairage du parc a également été amélioré, permettant ainsi aux résidents de profiter de ce parc en soirée.

Dans les prochaines semaines, un tout nouveau pavillon de services ouvrira ses portes au sein du parc. Ce pavillon bénéficiera d’installations sanitaires répondant ainsi aux besoins des usagers. De plus, des bacs à légumes communautaires seront mis à la disposition des citoyens, favorisant ainsi l’agriculture urbaine. Enfin, des arbustes fruitiers seront plantés, ajoutant une touche de fraîcheur et offrant la possibilité aux visiteurs de profiter de fruits frais directement dans le parc.

« Je suis heureux d’inaugurer le parc Joseph-Véronneau, qui est le fruit de la volonté de notre Ville de créer des espaces de vie agréables et inclusifs pour tous nos citoyens. De plus, ce parc s’intègre bien dans notre Politique de saines habitudes de vie et notre Plan d’action à l’égard des personnes handicapées. J’invite tous les citoyens à venir profiter de ce nouvel espace et à en faire un lieu de rassemblement pour les familles et les amis », a souligné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.

Les citoyens sont invités à venir découvrir le parc Joseph-Véronneau, situé au 620, rue Charles – De Gaulle, et à profiter des installations améliorées.