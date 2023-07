Vincent Vallières performe à Des Airs d’été Desjardins

En remplacement, à la dernière minute, de Patrice Michaud qui n’a pu se présenter pour des raisons de santé, c’est Vincent Vallières et ses musiciens qui sont débarqués sur le parvis de l’église Sainte-Famille pour offrir mercredi soir dernier un spectacle rythmé, comme on les aime.

La série de spectacles Des Airs d’été Desjardins est bel et bien ouverte et à voir les spectateurs, elle a vraiment bien commencé.

Le groupe a performé devant la foule. L’artiste a interprété des chansons provenant de son répertoire des belles années, celles de sa vingtaine, et gardant pour la fin son plus grand succès, On va s’aimer encore.