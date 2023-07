Un nouveau roman pour Michel Bergeron

L’auteur bouchervillois Michel Bergeron vient de publier un nouveau roman, son cinquième.

Hurt raconte l’histoire d’une randonnée de ski de fond qui tourne mal. Les lettres d’un homme mourant qui souhaite se confesser. Un passé trouble qui remonte à la surface. Des révélations qui remettent en question tout ce qu’on croyait connaître. Et progressivement, l’inquiétude nous gagne…

L’auteur est chef des services linguistiques d’un grand cabinet d’avocats canadien. Il a aussi publié Siou Song (Boréal, et scénarisé par Productions du regard); L’homme de neige (JCL. Prix de la Plume saguenéenne); 88 (Leméac); et Co[m]encement (Leméac). Il a aussi écrit une nouvelle intitulée « Cette semaine », gagnante du Concours de nouvelles Micheline-Simard 2023 de l’OTTIAQ.

M. Bergeron est également musicien. Il a enregistré trois albums avec le groupe musical Paparazzi (WEA France, Disques Trafic, Disques Star) et des musiques de films, dont Pourquoi l’étrange Monsieur Zolock s’intéresse-t-il tant à la bande dessinée?, de Yves Simoneau (Prix Genie Award).

Hurt chez MVO Éditions (Lille, France) est offert sur Amazon.ca et en sons et en images sur YouTube.