Les Seigneurs A nouveaux champions !

La fin de semaine dernière, se tenait le tournoi provincial de baseball 18U A et B de Gatineau. Dans les 2 catégories, les équipes de Boucherville ont accédé à la finale. Les Seigneurs B ont défendu leur titre de champions 2022, mais se sont inclinés devant l’adversaire remportant la médaille d’argent.

Du côté des Seigneurs A , c’est avec une équipe réduite et une détermination hors du commun qu’il ont réussi un parcours de 4 victoires en 4 parties. Une équipe qui s’est présentée sur le terrain avec le désir de gagner et qui a surmonté plusieurs embûches sans jamais céder au découragement. Lors de la finale, les Seigneurs ont vaincu les Jets de Mirabel 14-4 en seulement 4 manches. Bravo aux nouveaux champions en titre!