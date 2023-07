De nombreux chats chez Proanima se cherchent une famille

Proanima a présentement un très haut taux d’hébergement et atteint des records pour le nombre d’animaux dont le service prend soin.

Les succursales de Boucherville et de Saint-Jean-sur-Richelieu comptent présentement 230 animaux à sous leur garde. Cela est sans compter tous les animaux qui se trouvent aussi en famille d’accueil.



Cela représente un défi immense pour toute l’équipe qui Proanima espère faire adopter un maximum de chats afin de faire redescendre la pression.



Le refuge a déjà 35 chats prêts à se faire adopter et plusieurs autres feront leur apparition sur son site internet au cours des prochains jours. Il est aussi possible de venir les voir directement sur place au

1470 rue de Coulomb à Boucherville.