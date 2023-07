La Ville de Boucherville cesse l’achat de publicités sur Facebook et Instagram

En appui aux médias québécois et de concert avec les gouvernements fédéral et provincial notamment, la Ville de Boucherville cesse immédiatement tout nouvel achat de publicités sur Facebook et Instagram jusqu’à ce que Meta change sa décision de ne plus partager les nouvelles sur ses réseaux sociaux et discute avec le gouvernement fédéral.



La Ville de Boucherville investit près de 10 000 $ par année sur les plateformes de Meta afin de joindre la population bouchervilloise et de la région pour des besoins promotionnels ou des campagnes d’information. Ces sommes seront réinvesties exclusivement dans des médias numériques québécois ou canadiens.



Nous invitons les citoyens à suivre notre page Facebook et d’ajouter la page de la Ville de Boucherville (@VilleBoucherville) dans leurs favoris (voir les paramètres d’abonnement) afin de s’assurer de ne pas rater nos publications.