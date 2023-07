Des Airs d’été Desjardins présentent Marie-Annick Lépine

Le mercredi 19 juillet à 19 h 30, l’artiste Marie-Annick Lépine, membre du célèbre groupe Les Cowboys Fringants, se produira en solo dans le cadre de la série de spectacles Des Airs d’été Desjardins à la Place de l’église Sainte-Famille, située au 560, boulevard Marie-Victorin dans le Vieux-Boucherville.



Entre Beaurivage et l’Ange-gardien, troisième album solo de la talentueuse multi-instrumentiste des Cowboys Fringants, prend racine dans son quartier d’enfance. Elle nous fait voyager au cœur de son univers pour nous présenter ses multiples et délicates facettes. La musicienne propose à la fois ses textes les plus intimes et les plus universels. Entre les départs empreints de nostalgie et la fébrilité des nouveaux débuts, les difficultés et les réussites, la solitude et les liens tissés serrés, chacun s’y reconnaît aux différents passages de la vie. Un regard d’une sincérité et d’une beauté émouvante qui rend avec justesse le plein épanouissement de l’artiste sur cet album d’une maturité lumineuse. Marie-Annick nous impressionne une fois de plus en jouant à elle seule plus d’une dizaine d’instruments (violon, alto, violoncelle, piano, clavier, vibraphone, accordéon, mandoline, ukulélé, guitare acoustique, flûte traversière, autoharpe et voix principale).



L’événement est gratuit et se tiendra beau temps, mauvais temps. Les citoyens sont invités à apporter leur chaise ou leur couverture, ainsi qu’une bouteille d’eau réutilisable, puisqu’une station d’eau potable sera accessible sur le site. De plus, un kiosque de vente de rafraîchissements et de grignotines sera à leur disposition.



La Ville de Boucherville tient à remercier la Caisse Desjardins des Patriotes, partenaire principal Des Airs d’été Desjardins.



Fermeture de rues



La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens qu’en raison du spectacle Des Airs d’été Desjardins, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues de Montbrun et Pierre-Boucher, le mercredi 19 juillet prochain entre 18 h 30 et 21 h 30. L’accès à la marina sera toutefois maintenu.



Stationnement disponible à l’école orientante l’Impact, au 544, rue Saint-Sacrement.