Deux Bouchervillois et un Julievillois participeront à la Classique Claude-Raymond

Deux jeunes joueurs de baseball de Boucherville et un de Sainte-Julie participeront, du 6 au 9 juillet prochains, à la fameuse Classique Claude-Raymond, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les jeunes ont entre 12 et 14 ans. Il s’agit de Maverick Beaudin de Sainte-Julie, de Loïc Pagé et de Théo Lemay de Boucherville. Les deux premiers baseballeurs sont des étudiants du programme Sport-études baseball à De Mortagne.

La Classique Claude-Raymond est l’évènement-baseball annuel qui regroupe les 91 meilleurs joueurs de 14 ans et moins du Québec et l’équipe des meilleurs espoirs féminins de 16 ans et moins. La compétition constitue l’occasion de reconnaître l’héritage offert par Claude Raymond, ancien lanceur des défunts Expos de Montréal et commentateur des matchs de baseball durant plusieurs années.