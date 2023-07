La sécurité, l’environnement et l’accès au parc national du Mont-Saint-Bruno sont les priorités des Julievillois

La population de Sainte-Julie a été consultée dans le cadre de la planification stratégique qui guidera les actions de la Ville pour les années 2023 à 2027. Selon les votes enregistrés par les participants, les priorités des citoyens sont de faciliter l’accès au parc du Mont-Saint-Bruno; d’ajouter/améliorer des pistes cyclables intermunicipales; de lutter contre le vandalisme dans les parcs; de prioriser les enjeux environnementaux et de dynamiser le Vieux-Village.

Au total, les 25 propositions ont recueillies près de 16 000 votes provenant de plus de 800 citoyens. C’est l’accès au parc du Mont-Saint-Bruno qui trône au sommet des priorités des répondants à ce sondage volontaire. La proposition citoyenne initiale demandait rien de moins que la gratuité d’accès, mais en lisant les commentaires, des répondants sont plus nuancés et ils espèrent plutôt un rabais qui serait accordé aux résidents de Sainte-Julie.

L’ajout/l’amélioration des pistes cyclables intermunicipales suit en deuxième position et les répondants déplorent dans certains cas « l’isolement de la municipalité » et le manque de sécurité sur certaines voies cyclables.

C’est encore la sécurité qui préoccupe les gens en troisième position, car les répondants aimeraient que la Ville et la police luttent plus efficacement contre le vandalisme dans les parcs. Certains veulent plus de mesures coercitives contre les vandales, alors que d’autres croient plutôt que la source vient du manque d’infrastructures sportives pour les adolescents.

Les enjeux liés à l’environnement font aussi partie des priorités des citoyens, car c’est leur quatrième priorité et les commentaires sont nombreux, signe d’un réel intérêt. La proposition citoyenne initiale mentionnait que les enjeux écologiques doivent s’intégrer à toutes les décisions administratives et qu’il faut plus d’îlots de fraîcheur. On mentionnait aussi qu’il faut agir sur la dépendance à l’automobile; protéger la qualité de l’air; interdire les pesticides pour l’esthétique; intégrer de l’écofiscalité, par exemple avec une taxation modulée à l’égard des pollueurs et des déchets produits; et s’opposer au projet d’agrandissement de l’aéroport de Saint-Hubert.

Et finalement, la cinquième priorité est de rendre le Vieux-Village plus invitant, en faire un endroit où il fait bon se retrouver.

Il est à noter qu’il restait deux jours aux citoyens pour se prononcer au moment d’écrire ces lignes, mais la tendance semblait bien se cristalliser vers ces cinq priorités. En juillet et août, la Ville procèdera à une deuxième consultation des citoyens sur les actions et les projets à prioriser, alors que l’adoption de la planification stratégique par le conseil municipal aura lieu à l’automne.