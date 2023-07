Ingrid St-Pierre et l’OSDL au Rendez-vous de la mairie, Patrice Michaud et Sarahmée à Des Airs d’été

Une fois de plus, les Bouchervillois bénéficieront d’une programmation culturelle bien étoffée au cours de la belle saison. Pour commencer, le Rendez-vous de la Mairie est de retour avec l’Orchestre symphonique de Longueuil.

Les musiciens dirigés par maestro Alexandre Da Costa offriront un concert en plein air au parc de la Rivière-aux-Pins le jeudi 6 juillet prochain. Pour cette nouvelle édition, l’artiste Ingrid St-Pierre montera sur scène.

Comme à l’habitude, l’entrée est libre et le RTL offrira gratuitement le service de navette pour la soirée. Le spectacle débutera à 20 h.

Les spectacles Des Airs d’été de retour

Les spectacles extérieurs à la Place de l’église sont aussi de retour. La série Des Airs d’été Desjardins débute le 12 juillet à compter de 19 h 30 avec l’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud. Accompagné de cinq musiciens, le récipiendaire du Félix « Album adulte contemporain de l’année » au Gala de l’ADISQ 2022 invite le public à plonger dans la lumière de son dernier album Grand voyage désorganisé. Il revisitera aussi certains succès de son répertoire.

La première partie de son spectacle sera assurée par l’artiste Flora Flores, gagnante de l’édition 2023 de Ma première scène et finaliste de l’émission La Voix en 2020.

Les Airs d‘été se poursuivront avec Marie-Annick Lépine le 19 juillet; avec Martin Levac le 26 juillet; avec Ilam le 2 août; pour finalement conclure la saison avec nulle autre que Sarahmée le 9 août.

Rendez-vous champêtres

Les amateurs de musique classique seront choyés encore avec les Rendez-vous champêtres qui, cette année, seront présentés au parc de la Mairie. Tous les spectacles sont offerts gratuitement les dimanches 16 et 30 juillet, et le 13 août dès 14 h.