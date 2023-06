Soccer : l’or pour les filles U10

L’équipe féminine de soccer U10 a dominé lors du tournoi de soccer de Victoriaville qui se tenait les 17 et 18 juin dernier. Avec une fiche parfaite de quatre victoires, les jeunes athlètes ont remporté haut la main la médaille d’or dans la catégorie D1.

Elles ont compté 17 buts au cours des parties pour gagner en finale contre le Mistral de Sherbrooke. L’équipe tissée serrée s’entraîne depuis plus d’un an, été comme hiver, avec leur entraîneur Stéphane Therrien. Cette année encore, elles n’ont subi aucune défaite.