Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent: nouvelle plateforme de diffusion

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est heureuse d’annoncer la création d’une page Facebook à son effigie pour informer les 220 000 citoyens qu’elle dessert. En réseau sur Twitter depuis plusieurs années, elle souhaite maintenant élargir son horizon et profiter d’une plateforme qui rejoint des centaines de millions de membres, dont une large proportion se connecte tous les jours. Puissant levier de communication et d’amélioration continue dans un contexte d’entreprise, Facebook est un média social de choix pour rejoindre le grand public. La page officielle de la Régie permettra d’attirer et de fidéliser les citoyens à un modèle de diffusion de l’information établi, en plus d’offrir une vitrine exceptionnelle à la promotion de ses services, de ses réalisations, de ses conseils et de ses astuces. En détails, la plateforme permettra d’informer le public des opérations policières en cours, des avis d’urgence ou d’interdiction en vigueur, de rejoindre la population en cas de personnes disparues ou de suspects recherchés, de tenir des campagnes de sensibilisation afin d’assurer le bien-être et la sécurité de tous, et elle sera un canal intéressant pour rejoindre les travailleurs dans une perspective de recrutement. Finalement, la Régie de police estime que cette page Facebook deviendra un merveilleux outil pour se rapprocher du citoyen, échanger et interagir avec lui, humaniser le service et faire connaître le métier de policier.