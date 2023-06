Des Bouchervillois mettent l’épaule à la roue pour verdir l’Envol

L’équipe de l’architecte paysagiste Chantal De Menezes de Boucherville, ainsi que l’artiste bien connu Léonel Jules, lui aussi Bouchervillois depuis une quinzaine d’années, ont mis la main à la pâte, vendredi dernier, pour à la fois verdir, mais aussi colorer l’environnement de la maison l’Envol de Longueuil qui accueille et offre un programme d’aide aux jeunes mères de toute la Rive-Sud.



Le terrain à l’avant de la Maison avait besoin d’amour et l’équipe de Chantal De Menezes a répondu présent pour refaire bénévolement l’aménagement complet (terre, tourbe, plantes et arbres) alors que l’artiste Léonel Jules a fait les plans et croquis de ce qui deviendra des fresques colorées et éclatées au sol, tant à l’avant qu’à l’arrière du pavillon principal. Il a également guidé une équipe de bénévoles qui se sont chargés d’exécuter, au sol, les œuvres du peintre bouchervillois.



Pour Chantal De Menezes, l’implication bénévole s’inscrit dans la culture de son entreprise qui apporte une grande importance à l’implication sociale et le fait de donner ce coup de pouce aux gens de l’Envol permettra d’apporter un peu de lueurs, de verdure et de couleurs dans leur vie.



La maison l’Envol a pour mission d’accompagner les femmes enceintes et mères avant l’âge de 25 ans, leurs enfants ainsi que ceux des familles vivant dans une situation de vulnérabilité, afin favoriser le développement de leur plein potentiel.