Le programme d’agriculture urbaine Potager Partagé de Sainte-Julie est de retour pour une seconde année

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer le retour pour une seconde année de son programme Potager partagé. Ce dernier vise à encourager l’agriculture urbaine et à augmenter le nombre d’aménagements horticole à proximité des établissements scolaires et des entreprises de la région.



Au mois de mai, les écoles primaires de la Ville qui désiraient participer au programme ont reçu des boîtes à jardin. Les élèves et leur enseignant ont fait des semis et ont commencé la plantation des fruits et des légumes. Les écoles participantes sont Arc-en-ciel, Tourne-Vent, du Grand-Chêne, l’Arpège, Aux-Quatre-Vents et la Maison des jeunes.



À la fin de l’année scolaire, les boîtes à jardin ont été récupérées dans les écoles et envoyées dans des entreprises et organismes du territoire afin de poursuivre la croissance des plantations pendant la saison estivale. Les organisations qui s’occuperont de faire grandir les plants cet été sont la Maison des Jeunes, le CPE La Grande Ourse, les installations de l’Étoile Filante et de l’Aurore Boréale, et le CPE Julie-Soleil. Les citoyens, employés et élèves pourront se procurer des fruits et légumes dans ces boîtes au cours de l’été.



« Je suis heureux que ce projet revienne pour une deuxième année ! En plus d’embellir la ville, cette initiative permet la collaboration entre citoyens de différents âges, permet aux enfants de développer leur connaissance en jardinage et surtout de pouvoir de faire la récolte des fruits et légumes. Ce projet s’inscrit dans le volet éducation de la Politique horticole adoptée en 2021 », a souligné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.