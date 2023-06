Kiosque libre-service : la confiance qui fait la différence

Faire confiance aux clients, c’est le pari que prennent les maraîchers de La Ferme située sur le rang d’Anjou à Boucherville pour leur kiosque libre-service du petit marché public de la rue de Montbrun.

Le kiosque de vente de fruits et légumes est basé sur la bonne foi des gens, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de commis. Depuis le 19 juin, les produits sont mis à la disposition de tous. Les clients choisissent ceux qu’ils désirent puis laissent l’argent dans une boîte verrouillée ou encore paient par virement Interac. Pendant que ceux-ci font leurs achats de façon autonome et au moment de leur choix, les propriétaires de la ferme bio-intensive peuvent travailler dans leur champ.

Les kiosques libre-service font partie des habitudes depuis plusieurs décennies en Europe et gagnent en popularité depuis quelques années au Québec. On en voit à la campagne, dans les Cantons-de-l’Est, notamment à Bromont, et maintenant en banlieue.