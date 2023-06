La Médaille du Lieutenant-gouverneur remise à six citoyens de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer que six Julievilloises et Julievillois ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur lors d’une cérémonie hautement protocolaire qui s’est tenue le 14 mai dernier au Collège militaire royal de Saint-Jean.



La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés a été remise à six citoyens qui ont démontré un grand engagement social et communautaire et dont l’action bénévole a entraîné des répercussions positives sur la communauté. Les récipiendaires sont Marie Rose Babin, Gaétanne Charron, Richard Greaves, Jacques Leduc, Monique Routhier et Gérard Tremblay.



« Nous sommes fiers que des citoyens de Sainte-Julie soient reconnus pour leur engagement communautaire. C’est justement ce qui fait le dynamisme d’une ville comme la nôtre : des citoyens engagés dans leur milieu qui se réalisent à travers leurs implications. Cette prestigieuse médaille est une distinction grandement méritée par ceux qui l’ont reçue », commente le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.