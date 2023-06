Semaine québécoise de la sécurité nautique 2023 « La sécurité sur l’eau, j’embarque! Et toi? »

Dans le cadre de la troisième édition de la Semaine québécoise de la sécurité nautique, la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) s’est jointe à Transports Canada afin d’intensifier les actions de sensibilisation à la sécurité nautique auprès des plaisanciers du Québec.



Chaque année, un trop grand nombre de plaisanciers sont blessés ou perdent la vie sur nos plans d’eau. Au Canada, une centaine de personnes décèdent annuellement dans le cadre d’une activité de navigation de plaisance. Huit fois sur 10, la victime ne portait pas son vêtement de flottaison individuel ou son gilet de sauvetage, ou le portait incorrectement. Dans bien des cas, ce simple geste aurait pu lui sauver la vie.



Avec l’accroissement du nombre de plaisanciers sur nos plans d’eau ces deux dernières années, le nombre de décès et d’incidents ne semblent pas diminuer. Les activités de sensibilisation s’avèrent encore nécessaires pour qu’un changement s’opère enfin. C’est donc sous le thème « La sécurité sur l’eau, j’embarque! Et toi ? » que la GCAC (Q) et les intervenants du milieu visent à rappeler aux amateurs de navigation de plaisance l’importance de demeurer courtois sur l’eau et de prendre les mesures nécessaires pour que nos plans d’eau demeurent sécuritaires pour tous. Il s’agit d’une responsabilité individuelle dont les effets auront un impact positif sur toute la collectivité.



Pendant la Semaine québécoise de la sécurité nautique, la GCAC (Q) a planifié certaines activités de sensibilisation auprès des plaisanciers et du public en général, dont des) blitz d’inspections de courtoisie d’embarcations de plaisance dans plusieurs marinas, des patrouilles de sécurité nautique, des kiosques d’information ainsi que diverses autres interactions avec les plaisanciers.