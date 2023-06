Fête nationale du Québec: deux jours de festivités à Boucherville

Les festivités de la fête nationale du Québec à Boucherville se dérouleront sur deux jours sur le thème « Entrez dans la danse ».

Le coup d’envoi de la fête nationale sera donné à la place de l’église Sainte-Famille, le 23 juin, à 18 h. Au menu, danse, animation de rue, ateliers artistiques.

À 19h, le maire Jean Martel décernera les prix Louis-Lacoste de l’Ordre du mérite à des personnes remarquables qui ont posé des gestes concrets ayant des retombées significatives et positives pour la communauté. Cette cérémonie sera suivie du discours patriotique.

À 20h30, place au spectacle musical de la Saint-Jean-Baptiste avec le groupe l’Arsenal qui présentera les grands succès québécois.

Dès 22 h, les Feux Desjardins scintilleront dans le ciel au-dessus des parcs des Gouverneurs et Vincent-D’Indy.

La fête se poursuivra ensuite tout en musique avec l’Arsenal jusqu’à 23 h.

24 juin

Le 24 juin, en avant-midi, soit à 10h, il y aura une messe traditionnelle à l’église Sainte-Famille ainsi que des visites guidées historiques dans le Vieux-Boucherville de 10h à 13h30 offertes par la Société d’histoire des Îles-Percées.

De 12h à 16h30, les enfants sont conviés à un après-midi de divertissement sur le thème du cirque au parc de la Rivière-aux-Pins. Place aux artisans, structures gonflables, animations, prestations et ateliers circassiens!

Pour connaître tout changement à la programmation dû aux conditions météorologiques : boucherville.ca