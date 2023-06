DEL veut aider les entreprises de la Rive-Sud à implanter de nouvelles technologies numériques

Selon les plus récentes statistiques du milieu, environ 50 % des entreprises québécoises n’ont intégré aucune ou qu’une seule des huit technologies numériques, et le manque de financement est l’un de leurs six freins à implanter des technologies numériques c’est pourquoi, DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) lance un nouveau produit de financement. Prenant la forme d’un prêt à terme de 50 000$ et d’une aide financière non remboursable sous conditions pouvant atteindre un maximum de 20 000 $, le prêt pour transformation numérique finance l’achat d’équipements neufs ou usagés, pour l’acquisition de technologies et de logiciels, pour les frais d’installation et de formation ou encore pour l’aménagement et adaptation des espaces de production.



Concrètement, DEL vise à faciliter et à accélérer la planification et l’implantation de projets numériques, qui ont l’ambition d’augmenter la productivité des entreprises. Ce nouveau produit de financement est destiné aux entreprises établies dans l’agglomération de Longueuil ou ayant l’intention de s’y établir, et qu’il se distingue notamment par le fait qu’il permet de financer l’achat d’équipements, de logiciels et de licences. La portion non remboursable de ce produit permet de rembourser jusqu’à 50 % d’honoraires professionnels externes liés au projet, les salaires du personnel interne, équipements, logiciels et frais directement liés au projet, un autre élément distinctif dans la chaîne actuelle de financement.