Délabrement du quai de Verchères : Xavier Barsalou-Duval demande une rencontre avec la ministre

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et porte-parole en matière de transport, Xavier Barsalou-Duval, invite la Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray, à le rencontrer en compagnie des élus de Verchères pour discuter de l’urgence d’agir en ce qui concerne l’état de dégradation avancée du quai de Verchères.



« J’interpelle la ministre Murray à écouter ce que les gens d’ici ont à dire sur l’entretien de leur quai, mais aussi à entendre toutes les idées créatives qu’ils sont prêts à lui partager au sujet du développement économique qui pourrait se faire autour de cette infrastructure municipale chère au cœur des résidents », a lancé Xavier Barsalou-Duval.



Malgré plusieurs interventions auprès du ministère depuis 10 ans, la municipalité de Verchères attend toujours que le gouvernement fédéral prévoie les sommes nécessaires à la réfection de son quai devenu avec le temps inaccessible. De plus, les élus de Verchères souhaitent présenter à la ministre un projet de développement économique et touristique qui pourrait découler des travaux de réfection.



« L’entretien défaillant des installations de Verchères par le gouvernement canadien n’est pas un cas isolé, mais plutôt une pratique généralisée. Cette négligence provient du fait qu’Ottawa veut se départir de ses infrastructures portuaires dites non stratégiques pour ne plus avoir à en assumer les frais. Dans les circonstances, je comprends tout à fait que la municipalité refuse de prendre possession du quai tant et aussi longtemps que celui-ci ne sera pas remis en état », a dénoncé le député bloquiste.



Il faut savoir que ce quai, prisé par les amoureux du fleuve comme par les cyclistes et les amateurs de pêche, est aussi une infrastructure essentielle utilisée par la SIMEC qui a la capacité d’intervenir en cas de déversement pétrolier. En outre, parmi les utilisateurs actuels, on peut compter les agriculteurs des îles, l’entreprise Chaloupes Verchères ainsi que de nombreux plaisanciers qui y accostent leurs embarcations. Ces installations en eaux profondes figurent également au palmarès des plus rares à pouvoir accueillir des bateaux de croisière.



« En terminant, je me dois de souligner le fait que le quai de Verchères fait partie intégrante de l’identité des Verchèrois et peuple leur imaginaire depuis des générations. Il a une valeur inestimable pour cette communauté. Tout comme mes partenaires municipaux, je demeure fermement engagé à me battre pour la préservation de ce quai, mais aussi pour lui donner une nouvelle mission récréotouristique unique », a conclu Xavier Barsalou-Duval.