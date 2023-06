Les entreprises de la MRC invitées à concrétiser leurs projets en virage numérique et développement durable

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville lance aujourd’hui un nouvel appel de projets visant à soutenir les entreprises de son territoire dans leur virage numérique et développement durable. Le Fonds de soutien aux initiatives (FSI) permettra à celles-ci de concrétiser leurs projets grâce à de l’accompagnement ainsi qu’à une aide financière sous forme de contribution non remboursable.



Offert en partenariat avec le Centre d’expertise industrielle DigifabQG et le Fonds Écoleader, deux organisations propulsées par Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL), le FSI virage numérique et développement durable a pour objectif de stimuler la mise en place de projets innovants auprès des entreprises de la MRC afin de renforcer leur compétitivité sur le plan économique, environnemental et sociétal.



Cette aide permettra d’offrir un accompagnement adapté aux entreprises tout au long de leur démarche de transformation numérique et développement durable. Grâce à ce fonds, celles-ci pourront améliorer leurs compétences, entre autres avec à l’aide d’intervenants spécialisés, et obtenir un soutien monétaire afin de réaliser toutes les étapes essentielles à la concrétisation de ce virage important.



Pour Daniel Plouffe, préfet de la MRC et maire de Calixa-Lavallée, le FSI agira comme un tremplin vers le développement de nouvelles opportunités pour les entreprises d’ici : « Je suis assuré que ce nouveau soutien financier donnera le coup de pouce nécessaire aux entrepreneurs.es de notre territoire qui seront ainsi mieux outillés.es pour relever les nombreux défis rencontrés afin d’effectuer le virage au sein de leur organisation et réduire leur impact environnemental », mentionne M. Daniel Plouffe.



Processus en trois étapes



Les entrepreneurs.es participants.es à cet appel de projets effectueront un parcours d’accompagnement en trois volets. Tout d’abord, un pré-diagnostic gratuit sera réalisé à la suite d’une visite en entreprise ayant pour but d’aider celle-ci à identifier des projets potentiels, à les prioriser et à mieux connaître les ressources et les programmes disponibles.



Par la suite, un rapport de pré-diagnostic sera remis pour permettre aux participants.es de poursuivre leurs démarches par une consultation approfondie ou de l’acquisition d’équipements ou de technologies. Finalement, la dernière étape consistera en la concrétisation du projet, appuyée par une subvention provenant du FSI qui permettra de couvrir une partie des coûts. Des montants, entre 1 000 $ et 8 000 $, seront offerts aux entrepreneurs.es pour un maximum de 50 % des dépenses admissibles.



Les entreprises intéressées ont jusqu’au vendredi 27 octobre 2023 pour déposer leur candidature. Pour tous les détails sur ce nouvel appel de projets ou pour compléter le cahier de candidature, consultez notre site Internet au www.margueritedyouville.ca.