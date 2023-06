16 juin: début des travaux de reconstruction de ponceaux sur la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu’il entamera, le 16 juin prochain, la reconstruction de deux ponceaux sous la route 116 qui se poursuivront jusqu’en octobre 2023, à Saint-Bruno-de-Montarville. Une déviation des voies de circulation devra être mise en place pour réaliser ces interventions, mais la majorité des fermetures requises sont prévues la nuit afin de limiter les répercussions sur le réseau routier. Ces travaux doivent être réalisés avant ceux d’asphaltage, qui sont prévus en 2024 sur la route 116 en direction est, entre la route 112 et le boulevard Seigneurial Ouest.



Gestion de la circulation de la mi-juin à la fin octobre



Sur la route 116, à l’est de l’autoroute 30 jusqu’au boulevard Seigneurial Ouest



À prévoir en tout temps :



Fermeture de la voie réservée aux autobus sur l’accotement de la route 116 en direction est

Maintien de deux voies par direction le jour (déviation de la circulation sur l’une ou l’autre des chaussées)



À prévoir à l’occasion, la nuit ou la fin de semaine :



Fermeture complète de la route 116, lors du début et des changements de phases, notamment les vendredi 16 et samedi 17 juin.

Une seule voie par direction sera disponible durant une fin de semaine, vers la fin des travaux, pour terminer la reconstruction d’un des deux ponceaux.



Les détours seront indiqués par des panneaux de signalisation. Le Ministère assure la coordination des entraves des différents chantiers dans le secteur afin de limiter les répercussions sur la circulation, mais les usagers sont invités à toujours consulter le Québec511 pour bien planifier leurs déplacements.



Le Ministère remercie la population pour sa collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.